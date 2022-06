Cagliari, Carboni rinnova fino al 2027

16-06-2022 17:11

Andrea Carboni proseguirà con la maglia del Cagliari, nonostante la retrocessione in Serie B. Il calciatore, nonostante le tante offerte arrivate ai sardi in sede di mercato, ha deciso di prolungare il contratto con i rossoblù fino al 2027. In stagione ha raccolto 30 presenze in A.

Ad annunciare l’accordo col difensore 21enne nuorese è stato lo stesso club, che sul proprio sito ufficiale ha scritto: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Andrea Carboni che ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027.”

