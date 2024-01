Cagliari, Gigi Riva ricoverato in ospedale: le condizioni di "Rombo di Tuono"

Paura per l’ex attaccante del Cagliari, Gigi Riva, ricoverato in ospedale dopo aver aver sofferto un piccolo malore: dopo lo spavento però la situazione è al momento tranquilla

22-01-2024 14:53

Attimo di spavento per Gigi Riva e per la sua famiglia dopo che l’ex attaccante del Cagliari ha sofferto un malore ed è stato costretto al ricovero in ospedale nella giornata di ieri. L’ex giocatore ha spaventato la sua famiglia mentre si trovava a cassa nel quartiere di San Benedetto e sono stati immediatamente allertati i sanitari.

Gigi Riva ricoverato in ospedale

Gigi Riva è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato vittima di un malore che ha spaventato la sua famiglia mentre si trovava nella sua casa nel quartiere di San Benedetto. L’ex giocatore è stato subito accompagnato in ospedale nella giornata di ieri ed è stato ricoverato. L’intervento dei sanitari è stato immediato e la paura è subito svanita visto che la situazione è subito tornata tranquilla.

Riva: i controlli per l’intervento al cuore

Gigi Riva, conosciuto dai suoi tifosi come Rombo di Tuono, spegnerà 80 candeline il prossimo 7 novembre, nel corso del ricovero in ospedale l’ex attaccante è stato sottoposto anche a una serie di controlli preliminari in vista di un intervento al cuore che dovrà effettuare a breve. Ma in questo momento non c’è preoccupazione le sue condizioni generali di salute.

La battaglia con la depressione

Qualche mese fa, Gigi Riva in un’intervista parlò anche dei suoi problemi di depressione. Sempre schivo nel suo confronto con la celebrità e con il mondo del calcio, a Repubblica aveva raccontato di aver vissuto momenti molto complicati soprattutto dopo l’addio al calcio: “Depressione è una parola che faccio anche fatica a pronunciare perché significa farmi del male. Il calcio, la carriera, i gol erano stati la reazione che mi serviva. Venendomi a mancare tutto questo di colpo mi sono sentito perso. E’ un problema con cui ho imparato a convivere ma quando si rifà vivo rimane un brutto avversario da combattere”.