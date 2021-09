Cagliari, Giulini: “Dobbiamo avere l’ossessione del risultato"

Non è stato per il momento, un inizio di stagione esaltante per il Cagliari in Serie A.

I rossoblù di mister Semplici hanno pareggiato all’esordio contro lo Spezia per 2-2, poi hanno collezionato due ko. Uno esterno a Milano 4-1 e uno interno ieri. Il Cagliari dopo essere stato in vantaggio per 2-0 ha infatti perso per 3-2 subendo la rimonta del Genoa.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di “Videolina Sport” per fare il punto della situazione in casa rossoblù, commentando questo inizio di torneo.

“Nelle prime tre gare di campionato non sono arrivati i risultati che volevamo. Resto fiducioso, la rosa è all’altezza, possiamo fare una buona stagione. C’è rabbia per la sconfitta e per non avere raggiunto risultati in questo primo scorcio di campionato. Ci sono ancora 35 partite da giocare e sono convinto che possiamo migliorare molto. Dobbiamo solo pensare a fare punti. Non solo in gara: durante la settimana, nel corso della giornata, negli allenamenti e in tutto ciò che facciamo. Tutto deve essere sempre finalizzato al raggiungimento del risultato. In queste prime partite siamo andati un po’ a corrente alternata, a volte non abbiamo capito i momenti della partita. Abbiamo fatto una buona mezz’ora, ma non basta, si deve costruire una mentalità forte, il che significa appunto avere l’ossessione del risultato, durante il match, prima di scendere in campo, e anche dopo la gara, concentrandosi subito sull’impegno successivo”.

OMNISPORT | 13-09-2021 14:30