Cagliari in lutto, morta la moglie di Liverani

20-09-2022 22:09

Gravissimo lutto in casa Cagliari.

È infatti prematuramente scomparsa Federica Liverani, moglie dell’allenatore dei rossoblù Fabio.

L’annuncio è arrivato direttamente da un tweet del club sardo: “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù”.

Fabio e Federica si erano conosciuti sui banchi di scuola all’età di 13 anni, per poi non lasciarsi più durante il lungo percorso vissuto nel calcio dall’ex centrocampista, tra le altre, di Perugia, Lazio, Fiorentina e Palermo, che vanta al proprio attivo come allenatore due promozioni consecutive con il Lecce, dalla C alla A, tra il 2017 e il 2019.

Proprio il club salentino, insieme alla Lazio, è stato tra i primi a unirsi al dolore del proprio ex tesserato attraverso messaggi di partecipazione via social.

L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre” il tweet del club pugliese.

“La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre” le parole invece scelte dalla Lazio.

Liverani era tornato ad allenare nell’attuale stagione dopo un anno sabbatico seguito all’esonero dal Parma nel gennaio 2021, accettando la proposta del Cagliari.