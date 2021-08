Cagliari: infortunio per il portiere Cragno

Brutte notizie per mister Semplici in casa Cagliari.

A pochi giorni dalla sfida con il Milan il portiere dei rossoblù è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

Gli esami a cui si è sottoposto il portiere hanno evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore, ma la sensazione sui tempi di recupero sembra chiara.

Dai 20 ai 25 giorni, minimo due settimane per rivedere in campo il ragazzo. Se ne riparlerà dunque dopo la sosta, con la speranza di poterlo rivedere in azione già per la sfida del 12 settembre contro il Genoa alla terza giornata di campionato.

Questo il comunicato del club sardo: “Dall’infermeria: riposo e terapie per Alessio Cragno. Il portiere si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente dallo staff medico del Club”.

OMNISPORT | 26-08-2021 14:19