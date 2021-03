Cagliari-Juve, le formazioni ufficiali

Cagliari senza gli squalificati Lykogiannis e Pavoletti: Nandez gioca a sinistra nel 3-5-2 di Semplici, mentre è Simeone a far coppia con Joao Pedro in attacco. Titolare l’ex Rugani al centro della retroguardia, così come Nainggolan a centrocampo.

Pirlo schiera la coppia d’attacco Morata-Cristiano Ronaldo, con Kulusevski largo sulla fascia destra e Danilo in mezzo al campo, come sabato scorso contro la SPAL. Cuadrado e Alex Sandro terzini. La coppia di difesa è formata da de Ligt e Chiellini.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 14-03-2021 17:27