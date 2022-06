Cagliari, Liverani: "Non potevo non accettare, retrocessione choc"

27-06-2022 20:19

Il Cagliari ha deciso di ripartire da Fabio Liverani dopo la retrocessione in Serie B. Queste le parole del nuovo allenatore in conferenza stampa: “Ci siamo trovati nel momento giusto: per me è un’opportunità importante e vogliamo disputare una grande stagione, non potevo non accettare con entusiasmo. Siamo già competitivi, ma al termine del mercato saremo completi”.

Sulla retrocessione, Liverani ha aggiunto: “Non so come sia potuto succedere, ho visto il Cagliari diverse volte e la rosa mi sembrava molto adatta alla Serie A. Dopo un’annata del genere è normale che ci siano strascichi a livello mentale, verrà valutato anche questo oltre alle qualità tecniche. Ci sono state delle cessione e ne arriveranno altre, ma ci saranno anche degli acquisti”.