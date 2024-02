Cagliari-Napoli 1-1 pagelle: Osimhen non salva tutti, Luvumbo eroico, pasticcio Juan Jesus

I top e flop di Cagliari-Napoli: Luvumbo, Nandez i migliori dei sardi; Osimhen e Raspadori bene per gli azzurri, Male Rrahmani, erroraccio Juan Jesus

25-02-2024 17:21

I sogni di rinascita del Napoli sfumano al 96′. Un errore allo scadere di Juan Jesus consente a Luvumbo di realizzare il gol dell’1-1 dopo l’illusorio vantaggio azzurro di Osimhen. Nel ricordo della scomparsa di Gigi Riva, quasi un mese esatto dopo, il Cagliari regala l’emozione più grande ai suoi tifosi all’ultimo respiro dopo che gli azzurri si erano divorati per tre volte il gol del raddoppio. Primo tempo meglio il Cagliari che segna anche (autogol di Rrahmani) ma la rete viene annullata per fuorigioco di Lapadula. Nella ripresa cresce il Napoli che trova il gol con Osimhen al 66′. La squadra di Calzona, all’esordio in serie A, spreca però troppo e subisce gol proprio nel momento in cui aveva il controllo totale della gara. Finisce 1-1 col Napoli che scivola al nono posto in classifica a quota 37. Ranieri, invece, ottiene un punto d’oro e si porta al 19esimo posto, a quota 20 punti, al pari di Hellas e Sassuolo.

Cagliari-Napoli, la chiave tattica della partita

Cambia tutto il Cagliari che per la prima volta in questa stagione si dispone in campo con il 4-4-2. Ranieri schiera Jankto come laterale destro di centrocampo e Luvumbo a sinistra, mentre in attacco Gaetano affianca Lapadula. Il Napoli di Calzona riconferma il 4-3-3 visto in Champions con le eccezioni di formazione di Raspadori, come esterno destro d’attacco, al posto di Politano e Zielinski che torna in campo da mezzala sinistra.

In fase di costruzione il Napoli si schiera con il 4-1-4-1 e pone sulla stessa linea della trequarti Kvara, Zielisnki, Anguissa e Raspadori con Osimhen punta in avanti. Il Cagliari prova a superare il Napoli sulla fascia di Mazzocchi e alza Augello in sovrapposizione con Luvumbo per aumentare la pericolosità. Ranieri cerca poi di far accentrare maggiormente Luvumbo e in fase offensiva gioca leggermente dietro Gaetano e Lapadula.

Nel secondo tempo il Napoli fatica a costruire e a trovare spazi in quanto il Cagliari difende con il 4-5-1 e raddoppia su tutti gli azzurri che non riescono a superare gli avversari nell’uno contro uno. Gli uomini di Ranieri arretrano Gaetano in posizione di trequartista e passano al 4-4-1-1 in fase di costruzione per aumentare la densità a centrocampo. Dal 75′ il Cagliari cambia tutto l’attacco con l’entrata in campo di Oristanio e Petagna al posto di Pavoletti (in campo solo per 15 minuti) e Augello; Viola al posto di Gaetano gioca dietro le due punte con Luvumbo confermato sulla fascia sinistra. Ed è proprio lui a segnare il gol del pari.

Le pagelle del Napoli

Meret 5.5. Subisce gol nel finale da Luvumbo: poteva far meglio nell’uscita, leggermente in ritardo.

Mazzocchi 6. Nel secondo tempo migliora di condizione e dalla sua fascia arriva il maggior numero di occasioni.

Rrahmani 5. Autogol al 33′ poi annullato: colpisce perfettamente la palla di testa e la spedisce nella propria porta ma viene salvato dal fuorigioco di Lapadula che invalida il suo errore.

Juan Jesus 5. Poco rapido in fase di costruzione e ripartenza, suo il pasticcio sul gol di Luvumbo.

Olivera 5.5. Non spinge in fase offensiva quanto dovrebbe, resta piuttosto basso.

Lobotka 5.5. Non ha più la qualità nella giocata, preferisce andare nel breve e talvolta sbaglia anche.

Anguissa 5. Più di tenere la posizione non fa, viene marcato stretto da Deiola e Makoumbou.

Zielinski 5. Non crea nulla di utile per i compagni, troppo attendista. Cajuste sv (dal 79′).

Raspadori 6. Sulla destra gioca in posizione non naturale, al 65′ serve un assist perfetto per Osimhen. Lindstrom 6 (dal 79′).

Osimhen 6.5. E' solo nervoso con gli avversari che non fanno altro che provocarlo. Al 65′ trova il gol di testa grazie a un cross di Raspadori che lo coglie libero sul secondo palo. Colpisce un doppio palo al 67′: prima su uno scavetto a tu per tu con il portiere e poi a porta vuota nel tentativo di ributtare la palla in rete ma era in fuorigioco.

Kvaratskhelia 5. Un fantasma, viene bloccato da Jankto e Nandez che lo oscurano completamente. Politano sv (dal 73′).

I top e flop del Cagliari

Luvumbo 7. Gioca in posizione inedita di esterno sinistro di centrocampo e sulla fascia la fa da padrone su Mazzocchi. Si accentra verso l’area e gioca alle spalle di Gaetano e Lapadula. Si divora una rete al 42′ quando di testa a botta sicura – con Meret a terra e fuori dai pali – spedisce palla fuori. Il gol che trova allo scadere vale il pareggio.

Nandez 6.5. In difesa oscura totalmente Kvara e resiste alle progressioni offensive del Napoli.

Augello 6. Tenace nelle chiusure difensive, cala nella seconda metà di gioco.

Lapadula 5.5. Non efficace in fase offensiva, non crea azioni pericolose e non salta i difensori del Napoli. Fuori dopo 60 minuti di gioco.

Cagliari-Napoli: il tabellino del match

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (76′ Oristanio); Jankto (61′ Zappa), Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano (61′ Viola); Lapadula (61′ Pavoletti; 76′ Petagna). All. Ranieri. NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi (85′ Ostigard), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (79′ Cajuste); Raspadori(79′ Lindstrom), Osimhen (85′ Simeone), Kvaratskhelia (73′ Politano). All. Calzona. Arbitro: Pairetto di Nichelino Marcatori: 66′ Osimhen (N), 96′ Luvumbo (C) Note. Ammoniti: Lapadula (C), Luvumbo (C), Nandez (C), Deiola (C), Olivera (N) Espulsi: nessuno

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Napoli