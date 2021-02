Cagliari, Rugani: "Sono pronto e contento"

Riparte dall’Italia l’avventura calcistica di Daniele Rugani. Dopo il poco fortunato prestito al Rennes, il difensore centrale è pronto ad iniziare la nuova esperienza in Sardegna con la maglia del Cagliari. Rugani, ancora di proprietà della Juventus è sbarcato in Sardegna nella serata di ieri, direttaemnte da Rennes.

Oggi consueta conferenza stampa di presentazione, anche se già ieri in aeroporto, il difensore ha già rilasciato alcune parole: “Sto bene, sono pronto e contento. Domani sarò in campo avrò modo di conoscere tutti. Non vedo l’ora sia domani”.

Rugani ha celebrato il suo arrivo al Cagliari anche sui canali social. “Una terra senza eguali, un popolo fiero, una squadra che li unisce. E ora forza Casteddu”.

Il Cagliari sta vivendo un momento delicato in campionato: la sua voglia ed esperienza devono essere ingredienti fondamentali per il raggiungimento della salvezza. Mister Di Francesco conta molto sul nuovo difensore.

OMNISPORT | 03-02-2021 09:13