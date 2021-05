Cagliari, Semplici: "Un punto che deve darci fiducia"

Al termine del match con la Fiorentina pareggiato 0-0, il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Con una vittoria oggi avremmo concluso il nostro campionato. Così non è stato, ma sono tutte partite difficili. Non ci hanno lasciato molto spazio. Non abbiamo avuto molto coraggio, ma è un punto che ci deve dare fiducia. Ci servono altri punti per raggiungere l’obiettivo. Domenica abbiamo fatto una partita straordinaria, ma quando si gioca ogni tre giorni non è facile recuperare. Oggi c’era la voglia di fare tre punti, ma sapevamo che avremmo anche potuto perdere”.

Capitolo salvezza ancora aperto: “Ci sono ancora due partite in cui conquistare almeno altrettanti punti. Nel primo tempo non abbiamo fatto male, ma non occupavamo mai l’area di rigore avversaria. Davanti non siamo stati pericolosi, nemmeno avvicinando Pavoletti a Joao Pedro. Sono partite difficili anche da interpretare. Anche la Fiorentina lotta per la salvezza. Futuro? Prima pensiamo a portare la nave in porto. Poi, in caso di salvezza, parlerò con il presidente”.

OMNISPORT | 12-05-2021 21:59