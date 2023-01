Cagliari, un ritorno tira l'altro: Ranieri chiama Nainggolan

13-01-2023 19:39

Trentaquattro anni e mezzo dopo, è ancora tempo di una prima volta in campionato per Claudio Ranieri a Cagliari. Da quel settembre 1988 sul campo del Monopoli, quando il tecnico romano guidò per la prima volta i sardi nell’allora Serie C1, nella stagione che si sarebbe conclusa con la prima delle due promozioni consecutive per i rossoblù, al 14 gennaio 2023, quando all’Unipol Domus sarà il Como a tenere a battesimo l’avventura-bis di Ranieri in Sardegna.

A 71 anni l’ex allenatore, tra le altre, di Juventus, Inter e Roma è stato chiamato dal presidente Giulini al posto di Fabio Liverani per raddrizzare nel girone di ritorno una barca che ha fatto acqua per quattro mesi. L’obiettivo Serie A è però ancora possibile, anche grazie all’entusiasmo dei tifosi che hanno fatto andare a ruba i biglietti per la gara contro i lariani appena si è saputo del ritorno di Ranieri, in sella ufficialmente da 1° gennaio.

“Faccio questo lavoro per le emozioni che sa dare, quindi so che non sarà una giornata come le altre” ha detto Ranieri in conferenza stampa, prima di insistere su un concetto già espresso durante la presentazione, la necessità che tutto l’ambiente trascini la squadra per tentare l’impresa: “Io da solo non posso fare nulla: il pubblico deve aiutare i giocatori che devono poter rischiare proprio grazie all’affetto del pubblico. Bisogna lottare e crederci: l’impossibile non esiste”.

Quindi l’invito a non sottovalutare un avversario che, dal proprio canto, vorrà ben figurare in una cornice da Serie A: “Io sono già in partita, la categoria per me non conta. Il primo impatto è stato molto buono, domani spero di vedere già due o tre cose su cui ho insistito in questi giorni, ma non sottovalutiamo il Como: nelle ultime otto partite hanno perso solo contro la Reggina, è la seconda squadra che crea più occasioni da gol e sono fortissimi in contropiede”.

Ranieri dribbla poi i temi di mercato, eccetto uno, su un altro possibile e illustre ritorno: “Le vicissitudini di Nainggolan si conoscono, se vuole venire e mostrerà di avere la mentalità di calarsi in questa situazione, come ho fatto io, sarà ben accetto”.

