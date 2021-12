Calafiori ad un passo dal Cagliari: accordo con la Roma

29-12-2021 16:51

La rivoluzione invernale del Cagliari passa anche da Riccardo Calafiori . Accordo con la Roma per il terzino, pronto a sposare la causa rossoblù.

Come fa sapere ‘Sky’, infatti, è stata trovata l’intesa tra i sardi e la società giallorossa: Calafiori, classe 2002, si trasferirà alla corte di Walter Mazzarri in prestito secco fino al termine della stagione.

Un rinforzo importante sulla corsia mancina per l’allenatore livornese, chiamato a rincorrere una salvezza complicata più per lo stato d’animo che aleggia in casa Cagliari che per la rimonta da compiere in classifica.

A giorni Calafiori lascerà Trigoria e volerà in Sardegna dunque, dove cercherà continuità d’impiego (ad oggi solo 9 presenze nel 2021/2022) e tenterà di far restare i sardi in Serie A insieme ai suoi nuovi compagni.

Al Cagliari, oltre al giovane esterno sinistro, sono previsti anche gli arrivi di Lovato dall’Atalanta e Goldaniga dal Sassuolo.

