Ne ha parlato il Ministro sul profilo Twitter

26-03-2023 13:03

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato sul suo profilo Twitter.

“Il tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro 2032 molto utile, ma non può essere indispensabile. Dobbiamo, vogliamo fare, insieme”.

Un tema attuale che si collega anche al dibattito, in corso, per San Siro e per lo stadio di Milan e Inter.