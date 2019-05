Calcio alla clavicola, Silver King morto sul ring

E' morto sul ring, all'età di 51 anni, César Cuauhtémoc Gonzáles Barrón, meglio conosciuto come Silver King, celebre lottatore di wrestling. La tragedia è avvenuta durante uno show della Lucha Libre Worl al Roundhouse di Camden, a Londra.

Mentre lottava contro Juventud Guerrera, il wrestler messicano è stato colpito dal suo avversario con un calcio nella zona della clavicola e non si è più rialzato, fino allo schienamento e al conto di 3. Né l'arbitro, né Juventud Guerrera si sono accorti inizialmente della tragedia che si stava compiendo sul ring, e anche gli spettatori in un primo momento hanno creduto che la scena facesse parte dello show. Dopo alcuni secondi la situazione si è fatta drammaticamente chiara e Silver King è stato soccorso.

Ma non c'è stato più nulla da fare: King, secondo le ricostruzioni, avrebbe avuto un infarto fulminante. Lo show è stato interamente cancellato dopo la tragedia. Barrón ha iniziato a lottare nel 1985, era il figlio di un altro wrestler, Dr. Wagner. Universal Wrestling Association (UWA), Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Lucha Libre AAA World Wide (AAA), World Championship Wrestling (WCW), All Japan Pro Wrestling (AJPW), New Japan Pro Wrestling (NJPW) sono le federazioni in cui Barron si è esibito e in cui ha vinto titoli mondiali e premi.

Tra i lottatori più noti in Messico, aveva indossato anche i panni di Tiger Mask ed era apparso accanto all'attore comico Jack Black nel film Super Nacho del 2005.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 16:29