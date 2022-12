Calcio, Cagliari: Abodi spera in un nuovo stadio

29-12-2022 13:15

Durante la presentazione del progetto del nuovo palasport di Cagliari, il numero uno dello sport, il Ministro Andrea Abodi ha parlato di uno stadio per gli Europei.

“Il nuovo stadio Sant’Elia è un sogno che dura da sette anni: ora speriamo che si giunga alla definizione di tutto l’iter entro novanta giorni per la candidatura di Cagliari agli Europei del 2032. È importante che il nuovo stadio Sant’Elia – ha aggiunto, come riporta ANSA – trovi il suo completamento per evitare che ciò che è temporaneo, diventi, come spesso accade, definitivo”.