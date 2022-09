15-09-2022 18:09

Paul Pogba è come risaputo tra gli assenti nella lista diramata (ci sono lo juventino Rabiot e il trio milanista Giroud–Hernandez–Maignan) da Didier Deschamps per gli impegni di Nations League, assieme a Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Kinglsey Coman e Karim Benzema, e questa è la presa di posizione del CT Campione del Mondo in carica sulla sua possibile convocazione in Qatar: “Verrà al Mondiale solo se in grado di giocare dall’inizio. Non basterà aver giocato una partita con la Juventus, deve essere in piena forma. Lui stesso è d’accordo: non deve venire a fare tappezzeria”.