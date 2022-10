CALCIO FEMMINILE

21-10-2022 14:02

Una vittoria a dir poco fondamentale per la Roma Femminile che inizia con il piglio giusto il cammino europeo battendo lo Slavia Praga 1-0.

A far gol Valentina Giacinti abile a deviare sulla linea di porta un pallonetto di Haavi. L’attaccante così si è esposta al termine: “Sul gol mi sono buttata d’istinto, non sapevo se la palla potesse entrare o meno visto che c’erano anche dei difensori, ad ogni modo l’importante era vincere, anzi fondamentale poter iniziare così il nostro cammino”. “Ci aspettavamo una gara fisica, l’avevamo preparata in questo modo, abbiamo cercato di palleggiare ma lo abbiamo fatto un po’ meno rispetto al solito, questo però dimostra la nostra maturità, la capacità di saper vincere palleggiando e non, dobbiamo entrare in campo sempre determinate al massimo che sia Coppa o Campionato. Domani è un altro giorno, ora testa al Como”.