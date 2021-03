Calcio, Gravina torna a parlare della riapertura degli stadi

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, torna a parlare degli stadi e della loro riapertura.

“Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di saper applicare e di saper comunque portare avanti con grande senso di responsabilità, in uno sport, il calcio, che si svolge all’aperto”.

Lo ha detto, oggi 12 marzo, durante l’audizione a cui è stato invitato dalla Commissione cultura e sport del Comune di Firenze.

OMNISPORT | 12-03-2021 20:21