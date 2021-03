Covid, Beppe Marotta e Adriano Galliani ricoverati

Adriano Galliani e Beppe Marotta sono stati ricoverati in ospedale in seguito alla positività ai rispettivi tamponi per il Covid-19. L’amministratore delegato dell’Inter, risultato positivo lo scorso 25 febbraio, da qualche giorno è ricoverato per precauzione presso l’istituto Humanitas di Rozzano, dove è sotto osservazione. Le sue condizioni sono comunque segnalate buone e in costante miglioramento.

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, già ex ad del Milan, era risultato invece positivo il 26 febbraio, ed è attualmente ricoverato al San Raffaele di Segrate-Milano.

Entrambi i dirigenti lo scoso 21 febbraio si erano recati insieme a Roma (con loro anche l’altro ad dell’Inter Antonello e l’avvocato Cappellini, poi risultati positivi anche loro) per prendere parte all’elezione del nuovo presidente della Figc il 22 dicembre: a vincere fu Gabriele Gravina.

OMNISPORT | 11-03-2021 20:09