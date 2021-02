Inter: Marotta e Ausilio positivi al Covid-19

Non si placa la diffusione di contagi e l’incubo Coronavirus torna a bussare alla porta dell’Inter: stavolta non riguarda i giocatori ma lo staff dirigenziale, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che sono risultati positivi dopo gli ultimi controlli.

Insieme a loro due, anche l’altro amministratore delegato Alessandro Antonello, il legale del club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico di cui non è stata resa nota l’identità. Queste le parole apparse sul comunicato ufficiale nerazzurro: “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultati positivi al Covid-19: i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Per il momento, a differenza di quanto sta succedendo al torino nelle ultime ore, non pare ci siano coinvolgimenti di giocatori e allenatore: la speranza dei tifosi interisti è che questo focolaio non si ingrandisca e che rimanga circoscritto alle figure risultate positive dagli ultimi test, senza diffondersi tra la rosa.

OMNISPORT | 25-02-2021 11:59