Calcio italiano in lutto: si è spento Claudio Garella

12-08-2022 12:41

Il mondo del calcio italiano è in lutto, oggi venerdì 12 agosto 2022, per la morte di Claudio Garella. Aveva 67 anni. Si è spento a causa di alcuni problemi al cuore, dopo un intervento al quale si era sottoposto.

Storico portiere italiano, viene ricordato soprattutto per essere stato l’estremo difensore del primo stico Scudetto del Napoli, quello di Maradona, nella stagione 1986/1987. Per lui anche un altro Scudetto, altrettanto storico, con l’Hellas Verona nel 1984/1985.

Protagonista dell’immaginario di un’intera generazione di portieri italiani, di lui rimangono, oltre ai successi in campo, anche le sue fenomenali parate coi piedi, nelle quali era un vero e proprio specialista, tanto da venire definito dall’avvocato Gianni Agnelli, come “L’unico portiere che parava senza mani”. In generale era un portiere disposto a tutto pur di negare un gol agli avversari, fregandosene dello stile e puntando alla massima efficacia possibile.

L’esordio in Serie A era arrivato con la maglia del Torino, squadra con la quale aveva superato anche tutta la trafila delle giovanili, per poi giocare con le maglie di Juniorcasale, Novara, Lazio, Sampdoria, Verona, Napoli, Udinese e Avellino.

Oltre ai due Scudetti, Garella conquistò anche un campionato di Serie D col Casale, uno di Serie B con l’Hellas Verona e una Coppa Italia, col Napoli, nella stagione dello Scudetto.

Dopo il ritiro fu anche allenatore e direttore sportivo.