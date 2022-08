La 'sparata' di Musk: 'Compro lo United'. Ma è uno scherzo

17-08-2022 07:59

Il patron di Tesla, Elon Musk, scrive su Twitter di voler comprare il Manchester United. Poi qualche ora dopo precisa: “È uno scherzo, non comprerò mai una squadra. Ma se dovesse succedere sarà lo United che tifavo da piccolo”.

L’imprenditore, in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo, ha alle spalle una lunga storia di tweet irriverenti e poche ore dopo ha svelato la burla. Quello sui Red Devils è solo l’ultimo in ordine temporale. I Red Devils sono attualmente in mano ai sei figli dell’uomo d’affari americano Malcolm Glazer (morto nel 2014), che aveva preso il controllo del club nel 2005. Le azioni del team quotate alla Borsa di New York sono in calo da inizio anno, ma da martedì sono stabili, con una capitalizzazione di mercato di 2,1 miliardi di dollari. La famiglia Glazer possiede anche i Tampa Bay Buccaneers, franchigia della Nfl in Florida. La società inglese e non ha commentato il tweet di Musk.