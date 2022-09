Calcio, Montella è rinato in Turchia: "Non ho nostalgia per la Serie A"

27-09-2022 09:08

Vincenzo Montella si è ritrovato in Turchia!

Dopo qualche momento grigio vissuto tra Siviglia e il secondo mandato di Firenze, il 48enne partenopeo sta lavorando bene all’Adana, che al momento condivide col Galatasaray di Icardi, Mertens e Torreira la vetta del campionato turco, Galatasaray che incrocerà dopo la sosta: “Sono soddisfatto e motivato a fare ancora meglio, possiamo crescere. Ci sono squadre più attrezzate, ma questo è uno stimolo e a me importa dimostrare che ce la giochiamo alla pari. Ogni Paese ha le sue abitudini e le sue tradizioni, questo non è un campionato facile: la prova è il 3 a 0 del Basaksehir alla Fiorentina. Qui non si viene a svernare, gli stadi sono nuovi e il pubblico appassionato: quando perdi, mormora”.

Ma l’Aeroplanino ha nostalgia per la Serie A?: “No, solo un grande interesse professionale” spiega alla Gazzetta dello Sport “Mi sorprendono i problemi di Juve e Inter, vedo bene Milan e Napoli: Spalletti è geniale come sempre. La Roma mi diverte, Mourinho ha creato entusiasmo e quando a Roma si respira una certa aria può succedere di tutto, come nel 2001″.