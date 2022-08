Calcio, morta storica bandiera della Fiorentina. Domenica squadra con il lutto al braccio

09-08-2022 20:56

A 91 anni è morto Alberto Orzan, bandiera della Fiorentina a cavallo fra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. La squadra di Vincenzo Italiano contro la Cremonese, domenica, giocherà con il lutto al braccio.

La Fiorentina ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio attraverso i propri canali: “Il presidente, Rocco Commisso, e tutta la società si uniscono al dolore della famiglia per la morte di Alberto Orzan, campione d’Italia nel ’56 e vincitore della Coppa delle Coppe del 1961. Resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi viola”. La camera ardente verrà allestita domani, mercoledì 10 agosto, nelle Cappelle della Misericordia in viale Milton a Firenze. Il funerale sarà celebratogiovedì alle 10,30 nella Chiesa del Sacro Cuore.

Orzan ha vestito della Fiorentina fra il 1954 e il 1963, giocando 247 partite e segnando tre reti. Ha conquistato una Coppa Grasshoppers, ha disputato una finale di Coppa dei Campioni nel 1957 (persa contro il grande Real Madrid di Alfredo Di Stefano) e una finale di Coppa delle Coppe, nel 1962, indossando la fascia da capitano.