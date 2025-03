Calcio Primavera Milan-Inter e Fiorentina-Juventus si prendono la scena della 29esima giornata

Il derby è il piatto forte del ventinovesimo turno, aperto ieri con il successo di misura del Sassuolo sul campo del Torino. Tra le altre gare spicca Fiorentina-Juventus

Ventinovesima giornata del campionato di calcio Primavera che si è aperta con l’anticipo di ieri tra Torino e Sassuolo, con i neroverdi che hanno espugnato il Filadelfia di misura, grazie alla rete di Vedovati alla mezzora del primo tempo.

Tre punti fondamentali per la formazione di Bigica, che in questo modo si prepara al meglio per affrontare il Bologna nel derby emiliano settimana prossima e spera al contempo, di rosicchiare qualche punto prezioso per il secondo posto occupato dall’Inter.

Primavera c’è anche Fioentina-Juvents

I nerazzurri infatti, saranno ospiti del Milan nella sfida delle 13 odierne al Vismara, ma ne parleremo approfonditamente tra qualche riga. La sfida tra le due milanesi è sicuramente quella più affascinante della giornata, insieme al big match tra Fiorentina e Juventus, importantissimo ai fini della zona playoff.

Roma a Cagliari, Samp-Bologna vale la salvezza

La Roma capolista invece, farà visita a un Cagliari saldamente a centro classifica. Sampdoria e Bologna invece, si giocano una grande fetta di salvezza nello scontro diretto di domenica, con i blucerchiati costretti a vincere per evitare una retrocessione che appare sempre più certa, visiti i sette punti che li separano dall’Empoli.

Milan-Inter, nerazzurri stanchi ma favoriti

L’Inter parte favorita per l’ottimo stato di forma nel recente periodo. Una settimana fa il successo contro la Fiorentina in pieno recupero e sorpasso ai danni della Viola al secondo posto; mercoledì pomeriggio invece, la rimonta sul Bayern Monaco in Youth League concretizzatasi prima al minuto novantuno con il gol del pareggio di Alexiou, e poi con il successo ai calci di rigore.

Sono tantissime le energie fisiche e mentali spese dai ragazzi di Zanchetta in questi ultimi giorni, e il Milan potrebbe approfittarne. I rossoneri sono reduci da un ko pesantissimo maturato sul campo del Verona, con i veneti che si sono imposti con un netto 4-0. La posizione ai playoff del Milan dopo quella sconfitta, ha iniziato a vacillare, con ben cinque formazioni nel giro di due punti, per soli due posti.

Un derby che potrebbe decidersi in un duello chiave: Cocchi, terzino sinistro di grandissima prospettiva dell’Inter, contro Mattia Liberali, esterno rossonero che ha già esordito in Serie A con Fonseca nonostante i soli diciassette anni. Due ottimi talenti destinati a esplodere tra qualche anno, che per adesso si daranno battaglia al Vismara, in attesa di affrontarsi anche su un prato milanese un po’ più prestigioso…

Primavera, il programma della ventinovesima giornata

Torino-Sassuolo 0-1

Fiorentina-Juventus, oggi ore 11

Lecce-Verona, oggi ore 11

Cagliari-Roma, oggi ore 13

Milan-Inter, oggi ore 13

Cremonese-Empoli, oggi ore 15

Lazio-Monza, domani ore 11

Bologna-Sampdoria, domani ore 13

Cesena-Udinese, domani ore 13

Genoa-Atalanta, domani ore 15