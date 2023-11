Calcio, Provedel: "In Champions con il Feyenoord per ribaltare situazione"

"Giocare questa competizione è per me un sogno"

06-11-2023 18:22

“La squadra è incazzata. Nonostante i risultati positivi in campionato, a Rotterdam abbiamo fatto una brutta prestazione per demeriti nostri. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene, con il Bologna siamo partiti forte ma non è andata come volevamo. Non stiamo raccogliendo quello che seminiamo. La situazione va presa di petto, va ribaltata, a partire dal Feyenoord. Poi penseremo al derby”. Così il portiere della SS Lazio, Ivan Provedel, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il Feyenoord in Champions League. “L’importanza della partita la conosciamo tutti – ha proseguito -. Per sperare di poterci qualificare dobbiamo fare un risultato positivo. Dobbiamo andare in campo e trascinarci a vicenda, spero che il pubblico arrivi allo stadio con il nostro stesso spirito. Quest’anno ci stiamo mettendo più tempo a trovare solidità difensiva, ma la fortuna non ci ha sempre aiutato. A Bologna abbiamo preso un tiro e un gol. Non devono mancare fiducia e spirito giusto nel credere in