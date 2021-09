Calcio, Raiola: "Premier campionato più importante; la FIFA deve uscire dal calcio"

Il Super agente Mino Raiola, uno dei procuratori più potenti del mondo (tra i suoi assistiti, tra gli altri, Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma e molti altri) ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport riguardanti il nostro campionato, la Premier League e la FIFA:

“Serie A e Premier? Il campionato italiano è molto difficile, è fra le 5 grandi, ma quello più importante è quello inglese per soldi, spettacolo e infrastrutture. A noi mancano queste cose. Gli americani? Come sempre ci facciamo mangiare i nostri diamanti dagli americani. Avremo 18 squadre in mano a proprietà americane e vediamo se loro ce la faranno a gestire questo campionato”.

“La visione degli americani è diversa. Stanno comprando nel momento peggiore perché sanno che ci sarà un momento migliore. La FIFA? La FIFA è un’organizzazione che dovrebbe uscire dal calcio. I club sono gestiti da grandi professionisti ma se poi i club vanno male non è colpa dei procuratori perché loro lavorano per i giocatori. Abbiamo tutti una funzione in questo sistema”.

OMNISPORT | 20-09-2021 15:16