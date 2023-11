Calcio, Sarri: "Non mi importa delle critiche. Voglio chiudere la carriera qui"

"Domani spero che l'Olimpico sia l'inferno"

06-11-2023 18:13

“Il Feyenoord gioca con grande intensità, al limite del fallo tattico, e hanno una grande gamba. Dobbiamo muovere palla a grandissima velocità, speriamo che le condizioni del terreno ce lo potranno permettere”, così il mister biancoceleste, Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa a Formello. “Non mi importa delle critiche. Mi stanno dicendo che ci sono tante voci che dicono che io vorrei andare via. Se le voci contano più delle mie parole mi girano un pochino. Ho sempre detto il contrario che vorrei chiudere qui la mia carriera. Le difficoltà d’inizio anno non mi fanno cambiare idea, si rimane qui e si combatte – ha continuato -. Noi se abbiamo una possibilità di tornare in Europa è il campionato. La Champions è la festa, il lavoro è il campionato”. Mentre sul sold-out dell’Olimpico: “Quanti sono sono, spero facciano l’inferno domani”.