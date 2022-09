Calcio, Scaroni: "Il nuovo stadio avrà 50-60 mila posti"

30-09-2022 19:05

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è ritornato sulla questione San Siro, fondamentale per ridare ossigeno alle finanze dei due Club milanesi e rimetterli così in carreggiata per competere a livello internazionale: “Nulla è ancora deciso, si sta riflettendo su una capienza che va dai 60 mila ai 70 mila posti. Quello che per noi è invece punto fermo è che il nuovo stadio avrà due soli anelli: al terzo anello le partite non si vedono bene”.

Che la strada verso la modernità sia intrapresa è assodato, e a rincuorare il progetto sono le presenze degli spettatori alle gare di Milan e Inter: “Siamo in una fase di ragionamento, ma il numero delle presenze allo stadio in questa stagione conforta le nostre discussioni”.