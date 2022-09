Calcio, Ziyech ritorna in Nazionale

21-09-2022 21:48

Dopo l’esclusione dalla Coppa d’Africa vinta dal Senegal e il ritiro dalla Nazionale, Hakim Ziyech torna a difendere i colori del Marocco rispondendo alla chiamata di Hoalid Regragui: quest’ultimo ha preso le redini della nazionale maghrebina dopo l’esonero del bosniaco Halilhodzic, che ha pagato un conto salato alle lotte intestine e ai risultativi negativi della manifestazione continentale.

Queste dichiarazioni dell’esterno del Chelsea, sogno proibito del Milan: “Dobbiamo vedere in queste due amichevoli a che punto siamo, è positivo anche per il nuovo allenatore e il suo staff, perché hanno un’altra idea di gioco. Farò il meglio per aiutare la squadra, sono contento di essere tornato dopo molti problemi”.

E’ curioso che Vahid Halilhodzic si sia qualificato a quattro Mondiali e che salterà, causa esonero, il terzo: solo l’Algeria nel 2014 gli consentì di disputare il torneo dopo la qualificazione, a differenza di Costa d’Avorio (2010) e Giappone (2018).