L'Inter fatica a chiudere le trattative per Edin Dzeko e Nicolò Barella. La Roma ha chiesto ufficialmente all'Inter 20 milioni di euro per il bomber bosniaco, mentre il club meneghino non va oltre i 10. Non arrivano buone notizie anche per quanto riguarda Barella. Non sono esclusi colpi di scena, e l'Inter starebbe già pensando a un piano B se non andasse in porto l'operazione.

Pierluigi Frattali è a un passo dal Bari. Il portiere del Parma non resterà in Emilia ma è invece pronto ad accasarsi in Puglia, alla corte di Aurelio De Laurentiis. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Emiliano Viviano potrebbe tornare presto alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sportitalia il club viola, che cederà nelle prossime settimane Dragowski, sta puntando il portiere di Fiesole, grande tifoso della Viola che nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Spal ma è di proprietà dello Sporting di Lisbona.

Cosa è successo ieri mercoledì 19 giugno 2019

Virgilio Sport - 20-06-2019 | 09:12