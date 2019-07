Come ha annunciato il club tramite una nota sul sito ufficiale, Jordan Veretout è un nuovo giocatore della Roma. Il comunicato : L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Jordan Veretout. 'Sono molto felice di giocare in questo grande Club , con grandi giocatori , ha dichiarato Jordan. Veretout nelle sue due stagioni a Firenze ha totalizzato 75 presenze segnando 15 reti. 'Sono davvero contento di poter accogliere Jordan a Trigoria, ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Sorpresa al ritiro del Napoli a Dimaro : in mattinata ha fatto visita il presidente De Laurentiis che, sollecitato dai tifosi al grido di 'Portaci James Rodriguez '. Per arricchire il reparto offensivo De Laurentiis sta seguendo anche la vicenda Icardi : il giocatore è fuori dal progetto Inter ma al momento preferisce un trasferimento alla Juventus. Il Napoli è pronto a offrire 60 milioni di euro all'Inter per Icardi, ma il valzer delle punte rimane al momento congelato.

Dal ritiro dell'Aic per i calciatori senza contratto, Stefano Sorrentino ha mandato un chiaro messaggio al Torino : Il mio sogno è chiudere la carriera in granata, dove tutto ha avuto inizio. Se davvero il Toro mi chiamasse saprei benissimo quale sarebbe il mio ruolo.

Uno dei primi nomi sul taccuino della Fiorentina per il mercato in entrata è Pol Lirola. Il terzino è corteggiato da tempo dai viola, che però non hanno ancora trovato l'intesa con il Sassuolo. Con le cessioni di Laurini, però, la Fiorentina è pronta ad alzare l'offerta fino a 15 milioni di euro.

Prima del pressing sugli obiettivi in entrata, la Lazio vuole sfoltire la rosa e fare cassa. Almeno sembrano queste le intenzioni del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Igli Tare, che si incontreranno sabato ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro del biancocelesti, per fare il punto sul mercato.

Durante la conferenza stampa dal ritiro nella Val di Pejo, Alessio Cragno ha commentato la scorsa stagione : Sono sono contento di com'è andata e sono anche riuscito a raggiungere la Nazionale. Però ormai fa parte del passato e dobbiamo pensare alla prossima.

Reduce dalla deludente avventura in Coppa d'Africa, in cui il suo Egitto padrone di casa non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale, Mohamed Salah potrebbe trovare consolazione nel rinnovo con la sua squadra di club, il Liverpool campione d'Europa in carica. Le reti del Liverpool portano invece la firma di Harry Wilson e Rhian Brewster, quest'ultima su calcio di rigore.

Dopo la cessione di Barella all'Inter e gli innesti annunciati di Marko Rog e Nahitan Nandez per il centrocampo, il Cagliari è pronto a rinforzare anche l'attacco con il possibile arrivo di Eder, attaccante visto per l'ultima volta in Serie A nella stagione 2017/18 proprio con la maglia dei nerazzurri, e attualmente in forza al Jiangsu Suning, club del campionato cinese. I sardi offrirebbero a Eder un contratto di un anno, ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni.

Messo da parte momentaneamente, il sogno legato a Luka Modric, il Milan prepara il rinnovamento della rosa pensando non solo a possibili colpi in entrata, ma anche ad uscite importanti, su tutte quella dello spagnolo Suso. Resta vivo, infatti, l'interesse della Roma per il 25enne : secondo quanto riportato da Sky, il Milan ha chiesto circa 40 milioni di euro per lo spagnolo, una cifra vicina alla sua clausola rescissoria.

Dopo le critiche nemmeno troppo velate da parte di Antonio Conte in conferenza stampa sulla tempistica della campagna acquisti nerazzurra, la dirigenza dell'Inter prova ad accelerare le due trattative che hanno come obiettivo il rafforzamento del reparto offensivo nerazzurro, quella con il Manchester United per Romelu Lukaku e quella con la Roma per Edin Dzeko.

Virgilio Sport - 20-07-2019 | 15:17