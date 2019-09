Ore concitate per il Torino che sta cercando rinforzi in attacco. I granata stanno trattando ad oltranza con il Napoli per Simone Verdi, anche se l'affare si è complicato negli ultimi giorni : dalla Campania sono arrivati segnali d'apertura, potrebbe intervenire lo stesso Cairo.

Pedro sta per sbarcare a Firenze. Pedro prenderà il posto di Simeone, ed è stato sempre la primissima scelta per il reparto offensivo. Niente da fare invece per Politano : l'Inter non ha preso in considerazione l'offerta viola e il giocatore resterà in nerazzurro.

Colpo di scena in casa Atalanta, Martin Skrtel ha già rescisso il contratto. Svincolato dopo tre stagioni ad alto livello nel Fenerbahce , Skrtel , conteso anche dal Parma , era il difensore voluto da Gasperini per coprire il ruolo di Mancini , passato alla Roma.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky ha fatto il punto sul mercato a meno di due giorni dalla fine della sessione estiva. Se non ci saranno opportunità negli ultimi giorni, ha spiegato il dirigente bianconero, alla ricerca di occasioni dell'ultim'ora.

Cosa è successo ieri sabato 31 agosto 2019

Virgilio Sport - 1-09-2019 | 10:19