Il Torino intavola la trattativa con il Lione per Joachim Andersen. Secondo quanto riporta Sky, Davide Vagnati è volato in Inghilterra per parlare con il procuratore del difensore danese, l'inglese Jonathan Barnett. Le parti sono ancora lontane ma si tratta, e il viaggio di Vagnati in Inghilterra è un indizio sulla volontà del Toro di provare a chiudere il colpo.

L'Inter rivoluziona la difesa : dopo la partenza ormai certa di Diego Godin per Cagliari, i nerazzurri potrebbero salutare presto anche Milan Skriniar. In pole position ci sarebbe il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che è anche un obiettivo di mercato del Milan.

Le difficoltà sul fronte cessioni bloccano il mercato della Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, Quissanga Bastos avrebbe rifiutato anche l'offerta degli arabi dell'Al Shabab : dopo lo stop alle trattative con i club turchi, il futuro del difensore angolano è ora in dubbio.

Pol Lirola verso l'addio alla Fiorentina in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta Sky, che non è tra le primissime scelte di Beppe Iachini, potrebbe tornare in Spagna. Il club viola deciderà nelle prossime ore il futuro dell'ex Sassuolo ed Espanyol.

Parma al lavoro per puntellare il centrocampo a disposizione di Fabio Liverani. Secondo quanto riporta Sky, il club crociato ha messo gli occhi sul giocatore della Sampdoria Valerio Verre, in uscita dal club blucerchiato. Sulle tracce del giocatore c'è anche il Monza.

Chiuso il colpo Alvaro Morata, la Juventus non si ferma e progetta le ultime due operazioni della sessione di mercato. Una delle priorità del Chief Football Officer Fabio Paratici è l'ingaggio di un esterno sinistro : l'infortunio di Alex Sandro ha evidenziato le lacune della rosa di Andrea Pirlo in quel reparto, che vedrà anche le partenze di Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio. Gli uomini di mercato della Juve lavorano anche per un colpo sulla fascia destra.

Cosa è successo ieri martedì 22 settembre 2020

Virgilio Sport - 23-09-2020 | 09:34