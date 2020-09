Napoli, ribaltone Milik: nuova pretendente fa saltare il banco

In principio doveva essere la Juventus, ma i bianconeri hanno virato su altri obiettivi e infine hanno preso Morata. Poi doveva essere la Roma, ma l’accordo è saltato in extremis. Adesso, però, per il trasferimento di Arkadiusz Milik sembra arrivata la fase decisiva: approfittando dell’impasse fra il calciatore e il Napoli, è il Tottenham che vuole approfittarne, per portare alla corte di Josè Mourinho un attaccante di valore da affiancare a Harry Kane.

Già nei mesi scorsi gli Spurs si erano avvicinati a Milik, ma i contatti del calciatore del Napoli con la Juventus prima e la Roma poi avevano fatto desistere i londinesi. Con il passaggio ai giallorossi che non si è concretizzato, però, la pista inglese è improvvisamente tornata d’attualità, tanto che David Pantak, il procuratore del centravanti, è volato a Londra per incontrare la dirigenza del Tottenham, secondo quanto riportato da ‘Radio Marte’.

E’ la stessa emittente partenopea a indicare le cifre, molto simili a quelle dell’operazione, poi sfumata, che avrebbe dovuto coinvolgere la Roma (e tra l’altro avviare un effetto domino fra attaccanti che avrebbe dovuto portare Edin Dzeko alla Juventus, eventualità sfumata a sua volta).

Milik, infatti, dovrebbe rinnovare il contratto con il Napoli per essere immediatamente girato in prestito oneroso (a 3 milioni di euro) con obbligo di riscatto a fine stagione fissato a 25 milioni. La soluzione è ben lontana dai 40 milioni cash chiesti da De Laurentiis all’inizio dell’estate a tutti i club che si erano fatti avanti, ma la prospettiva di avere ancora Milik in rosa come “separato in casa” ha convinto la dirigenza ad abbassare le pretese.

Nel frattempo, proprio il Tottenham è alle prese con un’altra trattativa che coinvolge un club italiano: intermediari della società inglese, infatti, sono a Milano per provare ad accelerare la trattativa che, nelle intenzioni degli Spurs, dovrebbe portare l’interista Milan Skriniar a Londra.

Una volta confermato l’esito (positivo o negativo che sia), gli stessi intermediari potranno poi concentrarsi sull’affare Milik.

