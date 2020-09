Torino, blitz di Vagnati in Inghilterra

Il Torino intavola la trattativa con il Lione per Joachim Andersen. Secondo quanto riporta Sky, Davide Vagnati è volato in Inghilterra per parlare con il procuratore del difensore danese, l’inglese Jonathan Barnett.

Il Lione chiede almeno 20 milioni di euro per la cessione di Andersen, mentre i granata puntato a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le parti sono ancora lontane ma si tratta, e il viaggio di Vagnati in Inghilterra è un indizio sulla volontà del Toro di provare a chiudere il colpo.

23-09-2020