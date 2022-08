Calciomercato Ascoli: vicino Adjapong dal Sassuolo, si sogna Simy

21-08-2022 17:37

Si sognano due colpi ad Ascoli, dove dopo tante trattative sfumate forse è giunta l’ora di festeggiare l’arrivo di rinforzi pronti a fare la differenza in Serie B. Il primo è per l’attacco, ed è l’ex capocannoniere della categoria (con la maglia del Crotone) Nwankwo Simy. Il centravanti, ormai separato in casa alla Salernitana, sembra sul punto di accettare l’offerta dell’Ascoli dopo due stagioni in Serie A con 57 presenze e ben 21 gol all’attivo.

L’altro obiettivo di mercato è per la fascia e si tratta di Claud Adjapong, esterno destro classe 1998 del Sassuolo che sembra non rientrare nel progetto tecnico dei neroverdi. Il giocatore, mai esploso nonostante le grandi potenzialità, andrebbe a fare il titolare in casa Ascoli con il giovane Donati a coprirgli le spalle. Infine le uscite, con il centrocampista Christian Scorza e il difensore centrale Francesco Luciani che sono passati alla Fermata.

