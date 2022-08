Calciomercato Atalanta: 17 milioni per il giovane fenomeno Hojlund

26-08-2022 07:00

Colpo per guardare al futuro in casa Atalanta, club che da sempre punta molto sui giovani e che stavolta lo ha dimostrato sborsando ben 17 milioni di euro. L’obiettivo è Rasmus Hojlund dello Sturm Graz, attaccante danese classe 2003 considerato uno dei primi talenti a livello europeo. In questa stagione il giocatore è partito segnando 6 reti in 8 partite, dando evidentemente l’impressione di essere già pronto per il salto in Serie A.

Sul fronte uscite invece non si risolve il dilemma legato al futuro di Ruslan Malinovskyi, che potrebbe anche restare a Bergamo (pare che sia la volontà della proprietà, più che del tecnico Gian Piero Gasperini) oppure volare verso la Premier League (c’è l’offerta del Tottenham) o verso la Ligue 1 (nelle ultime ore è forte il corteggiamento dell’Olympique Marsiglia).

