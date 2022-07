Calciomercato Atalanta, si riflette per Ilicic e si lavora per Bondo

12-07-2022 17:47

Come ogni anno l’Atalanta sonda con attenzione e spesso con grandi risultati il mercato estero, individuando profili che possano essere dei colpi soprattutto in prospettiva: stavolta è toccato al Nancy, squadra in cui militava fino allo scorso anno il 2003 Warren Bondo. Un talento, vista la sua presenza in tutte le nazionali giovanili francesi (Under 16, Under 17 e Under 19) e le 34 presenze in prima squadra condite da due reti.

Intanto si avvicina il momento decisivo per il futuro di Josip Ilicic, per il quale è tornato a farsi sotto con forza il Bologna. Pare che l’ultima parola spetti a Gasperini, il che fa pensare che al giocatore non dispiaccia il passaggio in rossoblù dove potrebbe ritrovarsi come accaduto in passato ad altri super talenti come Roberto Baggio e Beppe Signori.

