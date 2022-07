Calciomercato Bari: arriva Ceter, si lavora per il ritorno di Bellomo

21-07-2022 18:30

Bari molto attivo in queste ore, in particolare per quanto riguarda la metà campo offensiva. I pugliesi infatti stanno per trovare l’accordo con Damir Ceter, attaccante colombiano di 24 anni che non ha rinnovato con il Cagliari ed è quindi attualmente svincolato dopo aver fatto registrare una sola presenza con il club sardo.

Nel frattempo è stato anche avviato un sondaggio con il Monza per Leonardo Mancuso, sul quale però c’è la forte concorrenza del Como, e con la Reggina per mettere in piedi uno scambio interessante: in Calabria andrebbe l’esperto centrocampista Manuel Scavone, mentre al Bari farebbe ritorno il trequartista barese Nicola Bellomo che sarebbe un grido ritorno per la tifoseria biancorossa.

