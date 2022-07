Calciomercato Bari, si lavora per la punta: Moncini è vicino, ma c'è anche un sogno dalla Serie A

08-07-2022 16:34

Il neopromossa Bari inizia a salire di colpi nel suo calciomercato, che prima di tutto si sta concentrando sulla ricerca di un bomber che possa fare la differenza in Serie B. Per ora è circolato soprattutto il nome di Gabriele Moncini, attaccante in uscita dal Benevento e con alle spalle 10 gol in 52 presenze con la maglia giallorossa delle Streghe. Su Moncini c’è però da battere la concorrenza del Perugia, altra società in trattativa con gli agenti del giocatore.

Nelle ultime ore è però circolata una voca che fa sognare i (tanti) tifosi del Bari e cioè il possibile arrivo di Simone Zaza. La punta del Torino classe 1991, lucano di Policoro, potrebbe avere le motivazioni giuste dopo anni di scarso utilizzo. Senza dubbio, nel caso l’affare andasse in porto, Zaza diventerebbe la stella biancorossa e il nuovo idolo dello stadio San Nicola.

