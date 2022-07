06-07-2022 12:03

Il Bologna ufficializza un’altra cessione. La squadra di Sinisa Mihajlovic, concentrata al momento sul proprio calciomercato soprattutto in uscita, saluta il centrocampista Andri Baldursson, che saluta la Serie A dopo due stagioni giocate al Dall’Ara. Arrivato nel 2019, il calciatore del 2002 è stato il primo islandese della storia della società rossoblù a vestire questa casacca.

Dopo un anno in prestito al Copenaghen, dove Baldursson non ha trovato lo spazio sperato, è piombato alla porta del Bologna il NEC Nijmegen, formazione militante nel massimo campionato olandese. La cessione però è a titolo temporaneo: secondo il comunicato del club felsineo Baldursson sarà un calciatore del NEC fino al 30 giugno 2023, con opzione e contro-opzione per il riscatto. Può quindi essere un’arrivederci, dopo le 15 presenze raccolte in Serie A nelle due annate giocate a Bologna.

