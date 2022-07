01-07-2022 16:47

Grande operazione per il Bologna, che approfitta del primo giorno utile per acquistare giocatori sul mercato mettendo nero su bianco con Charalampos Lykogiannis. Il terzino di 28 anni, mancino ex Cagliari, Sturm Graz e Olympiacos, arriva di fatto da svincolato avendo concluso il suo rapporto con il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B.

Per il greco firma su un contratto biennale con opzione per una terza stagione: una bella notizia per Mihajlovic, che in questa stagione causa i problemi fisici di Djiks e De Silvestri ha spesso potuto contare sul solo Hickey per le due corsie esterne del suo Bologna.

