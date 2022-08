Calciomercato Bologna: presentata l'offerta per Daniliuc dal Nizza

10-08-2022 07:30

Bologna che si concentra sulla difesa dopo il respiro di sollievo per Marko Arnautovic, trattando due giocatori dal profilo simile cercando di chiuderne almeno uno dei due. La trattativa aperta da tempo è quella per il colombiano Jhon Lucumi del Genk, con la società belga che per ora ha respinto le avance dei rossoblù e per cui sarebbe necessario un rilancio.

L’alternativa che è salita di colpi nelle ultime ore si chiama Flavius Daniliuc, difensore austriaco di origine rumena che milita in Francia nelle file del Nizza. Il giocatore, classe 2001, è senza dubbio un profilo più giovane e meno oneroso per il quale il Bologna ha presentato ieri un’offerta ufficiale al club francese.

