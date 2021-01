Calciomercato: Bologna e Torino si contendono un ex genoano

Nicola, appena approdato sulla panca granata cerca un attaccante da poter affiancare a Belotti, Mihajlovic invece per poter far rifiatare un pò il sempre verde Palacio.

Oggetto del desiderio dei due club è Antonio Sanabria. Proprio il paraguaiano ha già avuto modo di lavorare con l’attuale mister granata al Genoa: con lui 9 gol in 39 presenze da gennaio 2019 ad agosto 2020.

Il neo tecnico granata vuole a tuttii costi un attaccante per uscire dal momento no e il profilo di Sanabria è assolutamente in linea con quanto richiesto. Anche il tecnico serbo del Bologna ha però messo nel mirino il centravanti attualmente al Betis per cercare di rinnovare il parco attaccanti e appunto cercare di avere più scelte in attacco visto ancora la lunga indisponibilità di un altro paraguaiano, Federico Santander.

In Andalusia, finora, Antonio Sanabria ha collezionato17 presenze in campionato, di cui 10 dal primo minuto, con tre gol all’attivo: l’ultimo, proprio pochi giorni fa all’Huesca, nella vittoria esterna per 2-0. Tre presenze, ma zero gol, in Copa del Rey.

Chi la spunterà per il puntero paraguaiano?

