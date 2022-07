Calciomercato Bologna: Hickey verso l'addio, destinazione Premier

02-07-2022 19:16

Dopo l’ingaggio di Lykogiannis, è tempo di fare cassa per il Bologna: il giovane talento Aaron Hickey, recuse da una brillante stagione, sarebbe vicinissimo alla cessione al Brentford. Il club inglese, secondo le ultime notizie, sborserebbe quasi 20 milioni (nello specifico, 16,5 milioni più bonus).

L’esterno classe 2002, che con il Bologna ha collezionato 48 presenze e 5 reti, dovrebbe volare in Inghilterra per le visite mediche la prossima settimana, spalancando così le porte della titolarità per il greco Lykogiannis appena arrivato dal Cagliari. Una plusvalenza da applauso per il club rossoblù, che aveva acquistato lo scozzese dai Rangers Glasgow per circa 2 milioni.

