Calciomercato: Bologna, Parma e Udinese sul miglior giocatore svizzero

Ultimi giorni di mercato per cercare di sitemare le rose e accontentare i rispettivi allenatori. Bologna, Parma e Udinese sono ancora alla ricerca di un attaccante che possa risolvere i problemi legati al reparto avanzato delle tre formazioni.

Mihajlovic ha bisogno di un cambio per far rifiatare il sempre verde Palacio; D’Aversa cerca vie diverse oltre ad Inglese, Corneluis e Gervinho per andare in gol e Gotti deve sostituire Lasagna andato a Verona. Vero è che i friulani hanno preso Llorente, ma il bisogno di un’altra punta in casa friulana si sente.

Jean-Pierre Nsame è da un paio d’anni il miglior giocatore del campionato svizzero. Classe ’93, l’attaccante dello Young Boys non solo è il capocannoniere del campionato svizzero ma anche uno dei migliori assist-man: è su di lui che Bologna, Parma e Udinese hanno buttato gli occhi.

Non sarà semplice strapparlo agli svizzeri per due motivi: il primo è che la valutazione che lo Young Boys dà del suo cartellino è di sette milioni di euro e poi c’è da parlare con un ragazzo, che – dopo i tantissimi gol realizzati in Svizzera – è convinto di meritarsi il contratto della vita e chissà se quindi accetterebbe di buon grado di giocare in squadre di fascia media.

OMNISPORT | 27-01-2021 13:56