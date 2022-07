Calciomercato Bologna: piace Zirkzee, Ravaglia ceduto alla Reggina

22-07-2022 07:00

Cerca rinforzi giovani il Bologna, in particolare per l’attacco dove farebbe comodo un vice-Arnautovic possibilmente giovane e magari di talento. Il profilo di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 visto al Parma nel 2021 e poi tornato alla base e cioè al Bayern di Monaco. Sul giocatore però la concorrenza non manca, in particolare quella dell’Hertha Berlino che ha chiesto informazioni su un eventuale prestito.

In casa Bologna c’è anche da registrare un affare ufficiale, in questo caso un’uscita: il portiere del ’99 Federico Ravaglia si trasferisce in Serie B, per andare a rinforzare la Reggina di Pippo Inzaghi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE