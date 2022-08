Calciomercato Brescia: si ragiona su uno scambio Bisoli-Viviani

21-08-2022 22:38

Evoluzioni in due reparti per il mercato del Brescia, che a centrocampo e in difesa potrebbe presto registrare dei movimenti. A centrocampo c’è l’interesse forte della Spal su Dimitri Bisoli, che piace anche alla Ternana e al Palermo, con i ferraresi che vorrebbero chiudere uno scambio con il centrocampista centrale Federico Viviani. Un ruolo dove le Rondinelle stanno cercando un rinforzo.

In difesa invece c’è la richiesta della Fiorentina per Andrea Cistana, centrale del 1997 che il Brescia non vuole cedere senza aver trovato prima un sostituto all’altezza. La prima idea è Antonio Candela, giovane classe 2000 di proprietà del Genoa che ha fatto molto bene in Serie C con le maglie di Olbia, Pergolettese e Cesena. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

