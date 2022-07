27-07-2022 13:45

Sognare non costa nulla, soprattutto se si parla di calciomercato. Il Cagliari non si accontenta del super innesto di Gianluca Lapadula dal Benevento e come step successivo pensa alla costruzione di una coppia gol a dir poco devastante per la categoria. Il presidente Giulini riflette sulla possibilità dell’affare e la soluzione migliore per entrambe le parti potrebbe essere uno scambio.

Il nome caldo sul taccuino del Cagliari è quello di Francesco “Ciccio” Caputo, attaccante della Sampdoria che potrebbe approdare in Sardegna per riportare i rossoblù immediatamente in Serie A insieme a Gianluca Lapadula. I blucerchiati sono disposti a trattare, anche perché Caputo ha 35 anni e non è incedibile in caso di arrivo di un’offerta congrua. Infatti dalla Samp sembrerebbe che l’affare si possa sbloccare con una contropartita, ovvero Leonardo Pavoletti, che a quel punto farebbe il percorso opposto per restare in Serie A e fare coppia con Fabio Quagliarella al Marassi. Un colpo che può far ben sperare i tifosi del Cagliari: nell’ultima stagione giocata in B da Caputo, con la maglia dell’Empoli, l’attaccante ha messo a referto 26 gol. La Serie A, con Ciccio, può essere maggiormente alla portata.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE